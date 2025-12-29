Calciomercato Milan giorni di fuoco | Tare punta a Gila Novità su Maignan mentre Vlahovic…
Le principali novità del calciomercato del Milan in questa giornata di lunedì 29 dicembre 2025 riguardano l’interesse di Igli Tare per Gila della Lazio, con possibilità di un trasferimento già a gennaio. Si parla inoltre di aggiornamenti su Maignan e Vlahovic. Ecco un riepilogo delle notizie più importanti per comprendere le ultime evoluzioni del mercato rossonero.
Tutte le top news della giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025: Tare punta Gila della Lazio già a gennaio. Novità anche sul futuro di Mike Maignan, con Allegri che spinge per il rinnovo, ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, giornata di fuoco: Conceicao al veleno. Gomez il prescelto. Per il post Maignan spunta lui; Milan giornata di fuoco | Conceicao al veleno Gomez il prescelto Per il post Maignan spunta lui.
Calciomercato Milan, occhi puntanti in Francia: rossoneri su Chérif
Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio
