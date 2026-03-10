Calciomercato Inter LIVE | Il piano per il ritorno di Stankovic Dalla Bundesliga arriva il sostituto di Mkhitaryan?

Sul mercato dell’Inter si susseguono le trattative, con attenzione rivolta al possibile ritorno di un ex calciatore e a un nuovo acquisto dalla Bundesliga per sostituire Mkhitaryan. La società tiene sotto controllo le trattative in corso, mentre si intensificano le indiscrezioni su incontri e affari conclusi. La finestra di mercato si mantiene calda con diverse operazioni in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 10 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

