Calciomercato Inter LIVE | Il piano per il ritorno di Stankovic Dalla Bundesliga arriva il sostituto di Mkhitaryan?
Sul mercato dell’Inter si susseguono le trattative, con attenzione rivolta al possibile ritorno di un ex calciatore e a un nuovo acquisto dalla Bundesliga per sostituire Mkhitaryan. La società tiene sotto controllo le trattative in corso, mentre si intensificano le indiscrezioni su incontri e affari conclusi. La finestra di mercato si mantiene calda con diverse operazioni in corso.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 10 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com
Articoli correlati
Calciomercato Inter LIVE: Il pressing del Barcellona su Bastoni. Il piano per il ritorno di Stankovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.
Aleksandar Stankovic Inter, svelato il piano per il ritorno: la recompra passa dalla cessione di Calhanoglu?Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...
Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter
Temi più discussi: Como-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Tutti i derby di calciomercato tra Inter e Milan; Milan-Inter, la moviola: mani di Ricci in area, niente rigore. Cos'è successo con Carlos Augusto; Inter-Genoa: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.
Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di ThuramMarcus Thuram è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Accomando l'Arsenal può pagare gli 85 milioni della clausola rescissoria ... interlive.it
Calciomercato, vuole tornare all’Inter a 3 anni dalla cessioneIl calciomercato dell'Inter registra la voglia di Onana di tornare in nerazzurro. Ora è in prestito al Trabzonspor dal Manchester United ... interlive.it
Calciomercato Inter e Roma, annuncio ufficiale: il top player firma gratis e sub... Altro - facebook.com facebook
#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com