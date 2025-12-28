Aleksandar Stankovic Inter svelato il piano per il ritorno | la recompra passa dalla cessione di Calhanoglu?

L'Inter sta valutando un piano per il ritorno di Aleksandar Stankovic, con una possibile operazione di recompra legata alla cessione di Calhanoglu. La strategia riguarda principalmente il centrocampo, e le decisioni saranno influenzate dalle esigenze della società e dalle opportunità di mercato. Questo intervento mira a rafforzare la rosa, mantenendo un equilibrio tra investimenti e opportunità di crescita.

di Giuseppe Colicchia La strategia per il centrocampo. Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, le parole di Cristian Chivu hanno acceso i riflettori su una strategia di mercato futuribile ma ben delineata. Il tecnico dei nerazzurri si è soffermato sui notevoli progressi di Aleksandar Stankovic, promettente centrocampista classe 2005 attualmente in forza al Club Brugge. Figlio d’arte dell’indimenticato Dejan, il ragazzo sta disputando una stagione da assoluto protagonista in Belgio, tanto da spingere la dirigenza di Viale della Liberazione a monitorarlo con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Aleksandar Stankovic Inter, svelato il piano per il ritorno: la recompra passa dalla cessione di Calhanoglu? Leggi anche: Aleksandar Stankovic: “Sono felice al Brugge. Ritorno all’Inter? Penso…” Leggi anche: Aleksandar Stankovic convocato per la prima volta dalla Serbia, il ct Stojkovi? lo elogia: le parole sull’ex Inter Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Stankovic tra Bruges e Inter: “Ritorno in Nerazzurro? Tutti conoscono la mia situazione”; La recompra non basta, l'Inter rischia di dire addio a Stankovic Jr: il piano di una big d'Europa; Stankovic il messaggio dal Belgio | Penso solo al presente il futuro all’Inter verrà. Calhanoglu, l'addio Inter vale una recompra: così Chivu può cambiare - Il tecnico ha già allenato il centrocampista che farebbe ritorno alla Pinetina e lo ha promosso a pieni voti: con lui i nerazzurri possono cambiare modulo ... tuttosport.com

Pagina 2 | Calhanoglu, l'addio Inter vale una recompra: così Chivu può cambiare - Il tecnico ha già allenato il centrocampista che farebbe ritorno alla Pinetina e lo ha promosso a pieni voti: con lui i nerazzurri possono cambiare modulo ... tuttosport.com

TS – Chivu svela il piccolo segreto su Stankovic. Via Calhanoglu? L’Inter… - Il quotidiano pone l'accento sulle parole di Chivu rispetto al figlio dell'ex compagno e spiega la strategia futura dell'Inter ... msn.com

Aleksandar #Stankovic nuovo centrocampista dell’#inter sarebbe una storia meravigliosa perchè è meravigliosa la storia del papà in maglia nerazzurra. Chi di noi tifosi non ha amato Dejan Arrivato all’#inter nel mezzo di una stagione deludente, quella del 2 - facebook.com facebook

Chivu elogia Aleksandar Stankovic: "Ha il nerazzurro nel sangue, lo seguiamo con interesse" #SkySport #SkySerieA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.