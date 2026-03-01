Solet Inter la rivelazione | ad aprile l’udienza poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento!

Secondo quanto riferito da Schira a Il Giornale, Solet Inter diventerà ufficialmente un giocatore nerazzurro solo dopo l’udienza prevista per aprile. La data dell’udienza rappresenta un passaggio importante prima di poter concludere definitivamente l’operazione, che potrebbe includere anche un eventuale trasferimento. La questione si risolve solo dopo questa udienza, che si terrà nelle prossime settimane.

