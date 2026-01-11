Calcio serie C per il Grifo occasione sfruttata a metà Tedesco | Per me ad oggi è un punto guadagnato

Il match di serie C tra il Grifo e l’avversario si è concluso con un pareggio, un risultato che, secondo Tedesco, rappresenta un punto guadagnato. La natura del campionato è imprevedibile, dove un singolo episodio può cambiare le sorti della partita. Una situazione tipica di questa categoria, caratterizzata da incontri equilibrati e spesso decisi da dettagli.

È finita in pareggio, ma poteva andare anche peggio. La serie C del resto è questa e basta un episodio, come una palla sporca buttata in mezzo, perché tutto si complichi.Il Perugia dal canto suo può vedere il bicchiere mezzo pieno: il carattere c'è e il punto conquistato gli consente per la prima.

Calcio serie C, per il Grifo un'occasione storica. Tedesco: "Il Bra è una squadra che lotta, non sottovalutiamola" - Il tecnico non si fida dei piemontesi malgrado abbia il peggior rendimento esterno del campionato e annuncia: "Formazione fatta per dieci undicesimi" ... perugiatoday.it

Calciomercato serie C, prima operazione in vista: Nepi verso il Grifo, Ogunseye al Giugliano - In dirittura d'arrivo la chiusura per il nuovo attaccante, che sarà complementare a Montevago e domani potrebbe allenarsi con i biancorossi. today.it

