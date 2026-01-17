Calcio serie C è l' ora di Perugia - Gubbio Tedesco | Mi aspetto un atteggiamento da derby

Domani si disputa il derby di Serie C tra Perugia e Gubbio, un evento importante per entrambe le squadre. Nella conferenza stampa pre-gara, l’allenatore Tedesco ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento e della mentalità, aspetti fondamentali in una sfida così sentita. La rosa del Perugia si presenta con alcune novità, tra cui l’arrivo di Diego Stramaccioni, nuovo difensore a disposizione del tecnico.

L'antivigilia di Perugia - Gubbio ha portato in dote alcune novità significative. La rosa a disposizione di Giovanni Tedesco si è arricchita di un nuovo elemento, Diego Stramaccioni, che completa il reparto difensivo. Contestualmente la società sta per perfezionare un'altra uscita (avverrà settimana prossima), quella di Karlson Nwanege, che si sta allenando con una squadra svedese dopo essersi ripreso dall'operazione al menisco. Il prestito con il Verona verrà dunque risolto a breve. C'è però da pensare ad una partita che potrebbe cambiare le prospettive stagionali, quantomeno creare le condizioni per poterlo fare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

