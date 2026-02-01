La Roma perde due punti in casa contro il Parma all’ultimo secondo, lasciando scappare l’occasione di consolidare il primo posto. La squadra di casa ha pareggiato 2-2 nel finale, mentre la Juventus ha vinto 3-0 contro il suo avversario. La capolista ora si ritrova a condividere la vetta con le rivali, che hanno raccolto i tre punti senza troppi problemi.

Uno stop inaspettato per la capolista. La Roma è stata infatti fermata dal Parma in occasione del dodicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Le giallorosse si dovute accontentare di un pari per 3-3 strappato letteralmente all’ultimo respiro contro le ducali, ritrovandosi tallonate adesso dall’Inter, a -5 in solitaria. Le emiliane sono partite con il piede giusto, passando in vantaggio al terzo minuto di orologio grazie ad un tap-in facile di Real scaturito da una parata da Lukasova dopo un tentativo di Kerr. Le capitoline però non si scompongono e, al 21’, riportano il parziale in parità con un calcio di rigore trasformato senza patemi da Giugliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, la Roma agguanta il pari all’ultimo respiro in Serie A, tris della Juve

