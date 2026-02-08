Serie A la Juve pareggia all’ultimo respiro L’Inter passeggia sul Sassuolo

La Juventus ha pareggiato all’ultimo respiro contro la Lazio, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. La partita è stata combattuta e ricca di emozioni, con i biancocelesti che hanno portato a casa un punto importante. Nel frattempo, l’Inter ha dominato il Sassuolo con un risultato netto, mantenendo il passo in classifica. La domenica di Serie A si è conclusa con tante reti e spettacolo.

Alta tensione tra Juventus e Lazio. Sgambetto di Maurizio Sarri alla sua ex squadra, che deve perdere punti contro i biancocelesti, solidi e ben messi in campo. Nonostante siano i torinesi a fare la partita per lunghi tratti, il vantaggio lo firma Pedro dopo una bella azione di Maldini, tra i migliori in campo. Nel secondo tempo, a sorpresa, arriva anche il raddoppio con Isaksen. La Juventus, però, non demorde e trova prima il gol con McKennie e in pieno recupero con Kalulu. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

