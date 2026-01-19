Il San Giuliano ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Matteo Niccolai dopo la quinta sconfitta consecutiva in Eccellenza. La decisione arriva in un momento difficile per la squadra, che cerca di risalire la china in campionato. La dirigenza si impegna a trovare una soluzione che possa rilanciare il percorso della formazione, mantenendo un approccio equilibrato e orientato al miglioramento.

Pisa 19 gennaio 2026 – In Eccellenza la quinta sconfitta consecutiva del San Giuliano costa la panchina al tecnico livornese Matteo Niccolai. Dopo sei partite con la sola vittoria all’esordio termina così l’avventura del tecnico livornese, subentrato a Cordoni. La squadra è caduta in casa 1 – 3 contro il Viareggio di mister Vangioni. Il San Giuliano, ora, ha un solo punto di vantaggio sui play-out. Dopo dieci minuti è andato sotto a causa di un calcio di rigore di Purro, poi è arrivato anche il raddoppio di Kthella, e la terza rete di Gabrielli (anche questa su rigore e con l’inferiorità numerica per l’espulsione del portiere Giacobbe). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: San Giuliano esonera Niccolai

Nel primo turno del girone di ritorno dell'Eccellenza, il San Giuliano e il Cenaia hanno entrambe subito sconfitte in trasferta. La partita, valida come prima gara ufficiale del 2026, ha segnato l'inizio del nuovo anno sportivo per le due squadre, che cercano di riprendere il cammino con maggiore determinazione.

