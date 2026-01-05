Nel primo turno del girone di ritorno dell'Eccellenza, il San Giuliano e il Cenaia hanno entrambe subito sconfitte in trasferta. La partita, valida come prima gara ufficiale del 2026, ha segnato l'inizio del nuovo anno sportivo per le due squadre, che cercano di riprendere il cammino con maggiore determinazione.

Pisa 5 gennaio 2026 – In Eccellenza sconfitte in trasferta sia il San Giuliano che il Cenaia nella prima giornata del girone di ritorno e nella prima gara ufficiale del 2026. Il Fratres Perignano invece non ha giocato riposando subito alla prima giornata da calendario. San Giuliano di mister Niccolai battuto 3 – 1 in trasferta sul campo del Belvedere: locali in vantaggio, ma Cornacchia su rigore permette ai pisani di andare al riposo sull’1 – 1. Nella ripresa nel primo quarto d’ora il Belvedere archivia il match e lascia i pisani all’undicesimo posto con ventuno punti. Il Cenaia di mister Sena cade invece 4 – 3 a Cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: San Giuliano e Cenaia sconfitte

