Calcio a 5 serie c Poker del Forlì | è secondo da solo

Da sport.quotidiano.net 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forlì calcio a cinque ha vinto 4-2 contro il Futsal Gatteo nella 20ª giornata di Serie C1, in un match interno. Con questa vittoria, il Forlì si è posizionato da solo al secondo posto in classifica, staccando di un punto i rivali. La partita si è svolta sabato, con il team di casa che ha conquistato punti importanti in vista delle prossime gare.

Serie C1. Vittoria fondamentale, sabato, per il Forlì calcio a cinque che ha battuto per 4-2, nel match interno della 20ª giornata, il Futsal Gatteo che appaiava i galletti al secondo posto. Per il quintetto di mister a segno Guardato, Giangrandi, Bellezza e De Lollis. Altri risultati: Fossolo-Montale 2-5, Shqiponja Guastalla-Ponte Rodoni 2-5, DueG Parma-Saturno Guastalla 6-0, Aposa Bologna-Celtic Boys Reggio Emilia 4-3, Real Casalgrande-Molinella 2-5. Classifica: Molinella 58; Forlì 37; DueG Parma 36; Futsal Gatteo 34; Montale 32; Shqiponja Guastalla31;Celtic Boys Reggio Emilia 28, Real Casalgrande 25; Ponte Rodoni 21; Saturno Guastalla 18; Fossolo 14; Aposa Bologna 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio a 5 serie c poker del forl236 232 secondo da solo
© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie c. Poker del Forlì: è secondo da solo

Articoli correlati

Un poker che fa male, ultimo match del 2025 amaro per il Forlì: brutto ko a PerugiaIl Forlì cala il sipario in questo 2025 con una sonora sconfitta contro il Perugia.

Calcio a 5, dallo shock al sorriso: il Forlì espugna Guastalla con una manita e vola al secondo postoSabato prossimo, al Pala Marabini, andrà in scena lo scontro diretto tra Forlì e Gatteo: una sfida che vale una fetta importante di stagione Impresa...

FCR Forlì 2-0 Comacchiese | Highlights Campionato di Eccellenza 2025/2026

Video FCR Forlì 2-0 Comacchiese | Highlights Campionato di Eccellenza 2025/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio a 5 serie c Poker del Forlì è...

Temi più discussi: Il Forlì cala il poker sul Gatteo nello scontro diretto: biancorossi secondi da soli; Primavera 1. Il Bologna cala il poker anche sul Sassuolo: highlights (video); FCR Forlì i convocati per la ventisettesima giornata di campionato; Coppa Italia - Futsal Russi vs Prato, la cronaca.

poker del forlì calcio a 5 serieCalcio a 5, battuto il Gatteo 4-2: blindato il secondo posto in Serie C1Prova di forza dei biancorossi al Pala Marabini. Le reti di Guardato, Giangrandi, Bellezza e De Lollis scacciano la paura: ora testa alla trasferta di Montale ... forlitoday.it

Calcio a 5, dallo shock al sorriso: il Forlì espugna Guastalla con una manita e vola al secondo postoSabato prossimo, al Pala Marabini, andrà in scena lo scontro diretto tra Forlì e Gatteo: una sfida che vale una fetta importante di stagione ... forlitoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.