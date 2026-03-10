Calcio a 5 serie c Poker del Forlì | è secondo da solo

Il Forlì calcio a cinque ha vinto 4-2 contro il Futsal Gatteo nella 20ª giornata di Serie C1, in un match interno. Con questa vittoria, il Forlì si è posizionato da solo al secondo posto in classifica, staccando di un punto i rivali. La partita si è svolta sabato, con il team di casa che ha conquistato punti importanti in vista delle prossime gare.

Serie C1. Vittoria fondamentale, sabato, per il Forlì calcio a cinque che ha battuto per 4-2, nel match interno della 20ª giornata, il Futsal Gatteo che appaiava i galletti al secondo posto. Per il quintetto di mister a segno Guardato, Giangrandi, Bellezza e De Lollis. Altri risultati: Fossolo-Montale 2-5, Shqiponja Guastalla-Ponte Rodoni 2-5, DueG Parma-Saturno Guastalla 6-0, Aposa Bologna-Celtic Boys Reggio Emilia 4-3, Real Casalgrande-Molinella 2-5. Classifica: Molinella 58; Forlì 37; DueG Parma 36; Futsal Gatteo 34; Montale 32; Shqiponja Guastalla31;Celtic Boys Reggio Emilia 28, Real Casalgrande 25; Ponte Rodoni 21; Saturno Guastalla 18; Fossolo 14; Aposa Bologna 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie c. Poker del Forlì: è secondo da solo Articoli correlati Un poker che fa male, ultimo match del 2025 amaro per il Forlì: brutto ko a PerugiaIl Forlì cala il sipario in questo 2025 con una sonora sconfitta contro il Perugia. Calcio a 5, dallo shock al sorriso: il Forlì espugna Guastalla con una manita e vola al secondo postoSabato prossimo, al Pala Marabini, andrà in scena lo scontro diretto tra Forlì e Gatteo: una sfida che vale una fetta importante di stagione Impresa... FCR Forlì 2-0 Comacchiese | Highlights Campionato di Eccellenza 2025/2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio a 5 serie c Poker del Forlì è... Temi più discussi: Il Forlì cala il poker sul Gatteo nello scontro diretto: biancorossi secondi da soli; Primavera 1. Il Bologna cala il poker anche sul Sassuolo: highlights (video); FCR Forlì i convocati per la ventisettesima giornata di campionato; Coppa Italia - Futsal Russi vs Prato, la cronaca. Calcio a 5, battuto il Gatteo 4-2: blindato il secondo posto in Serie C1Prova di forza dei biancorossi al Pala Marabini. Le reti di Guardato, Giangrandi, Bellezza e De Lollis scacciano la paura: ora testa alla trasferta di Montale ... forlitoday.it Calcio a 5, dallo shock al sorriso: il Forlì espugna Guastalla con una manita e vola al secondo postoSabato prossimo, al Pala Marabini, andrà in scena lo scontro diretto tra Forlì e Gatteo: una sfida che vale una fetta importante di stagione ... forlitoday.it Finita la pausa per la Coppa Italia, si torna in pista! Nel Master Round Milano cerca il riscatto contro Vicenza, mentre Camaiore sfida Asiago. Mentre nel Qualification Round sfide intense tra Forlì, Cittadella, CV Skating e Verona. Leggi l'articolo completo: h - facebook.com facebook