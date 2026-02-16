Lecco e Virtus impattano 2-2 | pareggio che complica il cammino verso i playoff di Serie C

Il match tra Lecco e Virtus si è concluso con un pareggio di 2-2, un risultato che complica la corsa ai playoff di Serie C. La partita, giocata domenica 15 febbraio 2026, ha visto entrambe le squadre lottare fino all'ultimo minuto, ma il Lecco non è riuscito a portare a casa una vittoria davanti al proprio pubblico. Un rigore fallito al 78° minuto ha lasciato l'amaro in bocca ai locali, che speravano di sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti.

Lecco-Virtus: Un Pareggio che Rallenta le Ambizioni, la Serie C si Fa Più Complessa. Il Lecco ha lasciato sfumare una potenziale vittoria nel match casalingo contro la Virtus, terminato 2-2 domenica 15 febbraio 2026. Questo pareggio, seppur non compromettendo del tutto le speranze di playoff, frena la corsa della squadra lombarda in un campionato di Serie C sempre più competitivo e imprevedibile. Un Primo Tempo Tattico e Conteso. L'incontro si è aperto con un Lecco determinato a imporre il proprio gioco davanti al pubblico di casa. La squadra ha cercato di prendere il controllo delle operazioni fin dalle prime battute, sostenuta dall'entusiasmo dei tifosi.