BaSKET SERIE B L’Etrusca ancora ko Lotta a Siena ma cede di misura

Nuova sconfitta per l’Etrusca Basket che ha ceduto sul parquet del Costone Siena con il punteggio di 70-69 nell’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Interregionale. La partita è stata un gioco fino all’ultimo possesso, con i padroni di casa che hanno trovato il canestro decisivo a cinque secondi dalla sirena finale, in una gara intensa e combattuta, rimasta in equilibrio per larghi tratti. L’inizio non ha premiato i biancorossi, costretti a inseguire fin dal primo quarto chiuso sul 18-14 in favore del Costone. Nel secondo periodo San Miniato ha continuato a faticare in attacco, permettendo ai senesi di allungare e andare all’intervallo sul 33-24. Sport.quotidiano.net

