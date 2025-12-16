BaSKET SERIE B L’Etrusca ancora ko Lotta a Siena ma cede di misura
L’Etrusca Basket affronta un'altra sconfitta nella Serie B Interregionale, perdendo di misura sul campo del Costone Siena con il punteggio di 70-69. La squadra torna in campo nell’undicesima giornata d’andata, continuando la sua difficile marcia nel campionato.
Nuova sconfitta per l’Etrusca Basket che ha ceduto sul parquet del Costone Siena con il punteggio di 70-69 nell’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Interregionale. La partita è stata un gioco fino all’ultimo possesso, con i padroni di casa che hanno trovato il canestro decisivo a cinque secondi dalla sirena finale, in una gara intensa e combattuta, rimasta in equilibrio per larghi tratti. L’inizio non ha premiato i biancorossi, costretti a inseguire fin dal primo quarto chiuso sul 18-14 in favore del Costone. Nel secondo periodo San Miniato ha continuato a faticare in attacco, permettendo ai senesi di allungare e andare all’intervallo sul 33-24. Sport.quotidiano.net
