Calcio a 5 Palermo C5 sconfitto 6-4 dall' Isola C5

Nel corso della venticinquesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a 5 si è affrontato con l’Isola C5 al

Nella venticinquesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, al "Nou Camp" di Capaci, viene sconfitto 6-4 dall'Isola C5 quarta forza del torneo. A timbrare il cartellino per la compagine rosanero ci pensano Romano, Saviano, Miranda e Giannola. Primo tempo: pronti via è l'Isola C5 a proiettarsi in avanti creando diverse occasioni da rete.I padroni di casa, inoltre, sfiorano il vantaggio procurandosi un calcio di rigore ma l'ex rosanero Manonia si fa ipnotizzare dall'estremo difensore del Palermo Calcio a5 D'Antoni. Per la serie gol sbagliato, gol subito ad aprire le danze del match sarà la squadra ospite grazie alla rete siglata da Romano, pregevole conclusione sotto l'incrocio dopo l'ottimo suggerimento di Torcivia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Calcio a 5, il Palermo C5 vince 1-0 a Cefalù: Miranda archivia la pratica Real SportsNella ventunesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a 5, col minimo sforzo, espugna il Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli.

Pioppo Futsal forza 6 sull’Isola C5 e zona play-off nuovamente raggiunta!Sabato pomeriggio i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno sfoderato l’ennesima super prestazione del 2026 e questa volta a farne le spese è stata...

SEMIFINALE COPPA ITALIA SERIE C1 - F4- PALERMO C5 vs DON BOSCO BONIFATO - 6-3 d.t.s -HIGHLIGHTS

Una raccolta di contenuti su Calcio a 5 Palermo C5 sconfitto 6 4...

Temi più discussi: Palermo C5 a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1; Il derby con l'Isola è fatale al Palermo: la reazione d'orgoglio non basta, l'Akragas ora vede la B; Athletic Club Palermo Woman una salvezza meritata al primo anno di Serie B conquistata dalle nerorosa in un Girone di ferro e con atlete tutte locali.; Calcio A 5: In campo Serie B, C1 e C2.

Palermo C5, rosanero sconfitti 6-4 dall’Isola C5Nella venticinquesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, al Nou Camp di Capaci, viene sconfitto 6-4 dall’ Isola C5 quarta forza del torneo. A timbrare il cartellino per la ... livesicilia.it

Calcio a 5, impresa del Mistral: supera il Cus Palermo e vola alla Final Eight di Coppa ItaliaSotto 2-0, la squadra di mister Cappello ribalta tutto nella ripresa: 4-3 il risultato al termine del match. Adesso la fase finale nelle Marche ... palermotoday.it

Il rigore non fischiato per fallo di mano in area di #Ricci nel finale del derby #MilanInter ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri #Teotino: «Fino a 15 giorni fa sarebbe stato punito con un calcio di rigore. Ora improvvisamente sono cambiati i metri di giudizio, - facebook.com facebook

Milan, Bartesaghi: “Obiettivo Champions ma nel calcio può succedere di tutto”. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com