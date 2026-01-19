Il Pioppo Futsal conquista una vittoria importante contro l’Isola C5, rafforzando la propria posizione in zona play-off. Con una prestazione solida, i gialloverdi tornano a dimostrare il loro valore davanti al pubblico di casa, segnando un passo significativo nel campionato 2026. Questa vittoria conferma la crescita della squadra e il suo obiettivo di mantenere un ruolo competitivo nella stagione.

Sabato pomeriggio i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno sfoderato l’ennesima super prestazione del 2026 e questa volta a farne le spese è stata l’Isola C5. Tre punti importantissimi per la squadra allenata da mister Basile, quinto posto e zona play-off nuovamente agguantati. Il match parte a razzo con il vantaggio degli ospiti firmato Arato, bravo a spedire in rete su sponda di Giambona. Passa poco e Guarino ruba la palla nella metà campo gialloverde, se ne va palla al piede in velocità e spedisce in rete dove Abbate non può arrivare. Tre minuti dopo è tutto da rifare per il Pioppo Futsal, con Arato che riceve al centro dell’area e trafigge Marineo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Pioppo Futsal forza 6 sull’Isola C5 e zona play-off nuovamente raggiunta!

Prima partita casalinga del 2026 per il Pioppo Futsal, domani arriva l’Isola C5 al Pala Don Bosco

Domani il Pioppo Futsal debutta nel 2026 in casa contro l’Isola C5, al Pala Don Bosco. Un incontro importante per il proseguimento della stagione, con punti in palio per mantenere la posizione in zona play-off. Guarino sottolinea la difficoltà della gara e l’obiettivo di continuare il percorso positivo.

Leggi anche: Pioppo Futsal poco lucido sabato al Pala Don Bosco, il Merlo C5 gioca un’ottima partita e porta a casa 3 punti importantissimi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Un Pioppo Futsal forza 6 si abbatte contro lo Sport Club Giudecca al Pala Don Bosco - Pamela Petrarolo, dopo aver salutato il GF, si accomoda nel salotto di Verissimo. informazione.it

IL MATCH DI OGGI CI VEDRÀ DI SCENA PRESSO IL PALA DON BOSCO DI PALERMO CONTRO L' ASD PIOPPO FUTSAL , SQUADRA ALLENATA DA MISTER MAURO BASILE E FORMATA DA OTTIMI GIOCATORI PER I RAGAZZI DI MISTER BUCCHERI SI - facebook.com facebook