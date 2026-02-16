Calcio a 5 il Palermo C5 vince 1-0 a Cefalù | Miranda archivia la pratica Real Sports

Il Palermo C5 ha conquistato una vittoria importante a Cefalù perché Miranda ha segnato il gol decisivo, portando i tre punti a casa. La partita si è giocata al Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli, dove i giocatori siciliani hanno dominato senza troppi problemi. La squadra di Palermo ha superato il Real Sports con un risultato di 1-0, consolidando la posizione in classifica.

Nella ventunesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a 5, col minimo sforzo, espugna il Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli. A decidere la sfida contro la Polisportiva Real Sports Cefalù ci pensa Miranda che, a sette minuti dal triplice fischio, trova la deviazione vincente che regala tre punti preziosissimi alla compagine rosanero. Una vittoria pesante considerando le tante assenze (Palermo C5 rimaneggiato per far rifiatare molti giocatori reduci dalle fatiche di Coppa Italia), successo che consente alla squadra guidata da coach Rizzo di mantenere la seconda posizione in classifica.🔗 Leggi su Palermotoday.it Calcio a 5, Serie D Palermo: per la Mediatrice C5 vittoria meritata contro il Godrano Five Calcio a 5 In Serie C2 i ragazzi di Ussi portano a casa tre punti. Massa archivia la pratica Maremma. Gara decisa dalla doppietta di Puglione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppe Italia maschili 2026: le sedi, il programma gare e la copertura media del maxi evento marchigiano; Calcio a 5: il Futsal Mazara cade per 2-0 sul campo della Gear Piazza Armerina; Scheda squadra Littoriana Futsal; Calcio a 5: il Marsala Futsal in campo a Soverato per sognare il primato in serie A2. Calcio a 5: Meta Catania in testa alla Serie A, bene Feldi Eboli e NapoliLa 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono ... oasport.it CALCIO A 5. Sfida fra amici al Dlf-Le Giraffe nel ricordo di Valter CozzaniGrande successo per l’evento calcistico in memoria di Valter Cozzani, organizzato per il terzo anno consecutivo al Dlf-Le ... lanazione.it Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con Fundacion Real Madrid Clinic Il camp ufficiale dei #galacticos arriva a Verona! Iscrizioni sul sito https://frmclinics.it/sports-center-verona-2026 dal 15 al 19 Giugno Sports Center Verona, via corsi - facebook.com facebook