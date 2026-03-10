La nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha annunciato le 17 giocatrici convocate per le due amichevoli contro l’Ungheria, con Francesca Salvatore alla guida. Dopo aver partecipato per la prima volta ai Mondiali del 2025, arrivando fino ai quarti di finale, le azzurre si preparano a riprendere il lavoro con queste sfide di verifica. Le partite sono programmate nelle prossime settimane.

Per la nazionale italiana femminile di calcio a 5, c’è aria di ripartenza. Dopo la partecipazione al primo storico Mondiale, del 2025, con il cammino sino ai quarti di finale, le azzurre ripartiranno nel loro lavoro e nel loro sviluppo da un paio di test amichevoli. Due partite contro l’ Ungheria, in trasferta: giovedì 19 marzo alle ore 16 e sabato 21 marzo alle ore 17, da disputarsi al Vasas Sport Club di Budapest. La ct Francesca Salvatore ha reso nota la lista delle convocate: 17 giocatrici, 2 portieri e 15 di movimento, guidate dall’esperienza e dalla qualità di nomi del calibro di capitan Coppari, Renatinha (Adamatti) e Boutimah. Di seguito l’elenco completo delle selezionate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, le convocate dell’Italia per la doppia amichevole contro l’Ungheria: 17 giocatrici scelte da Francesca Salvatore

