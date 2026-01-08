Pallanuoto femminile le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia | Setterosa ridotto a 17 elementi in vista degli Europei

In preparazione agli Europei di pallanuoto femminile 2026 a Funchal, il Setterosa si riunisce ad Ostia con 17 atlete. Il raduno, in programma fino al 10 gennaio, prevede allenamenti congiunti con la Grecia, contribuendo alla fase di preparazione della nazionale italiana in vista della competizione internazionale.

In vista degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, che andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo, il Setterosa si sta preparando con un raduno ad Ostia: le azzurre saranno al lavoro fino a sabato 10 gennaio in common training con la Grecia. Il raduno delle azzurre proseguirà poi fino al 15 gennaio: il commissario tecnico Carlo Silipo ha ridotto da 24 a 17 il numero delle convocate rispetto all'ultimo raduno. Inizia a prendere forma la squadra che tenterà l'assalto al titolo continentale. L'elenco definitivo arriverà dopo il collegiale con i Paesi Bassi, programmato a ridosso del torneo.

