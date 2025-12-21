Calcio a 5 | l’Italia impatta 1-1 in amichevole contro la Finlandia

L’ultima partita del 2025 per l’Italia del calcio a 5, che si lancerà nelle prossime settimane verso gli Europei 2026, si chiude con un pareggio. A Genzano di Roma infatti gli azzurri hanno messo a referto un 1-1 in amichevole contro la Finlandia. Partita tosta, nervosa, che fatica a decollare. Merlim e compagni, schierato fra i titolari, insieme a Bellobuono fra i pali, capitan Musumeci, Liberti e De Oliveira, non riescono a trovare la via della rete, con la fisicità finlandese che porta noie ai meccanismi azzurri. La contesa non si sblocca: si va al riposo sullo 0-0. La ripresa inizia con buon piglio, salvo poi ricadere nel precedente canovaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

