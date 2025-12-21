Calcio a 5 | l’Italia impatta 1-1 in amichevole contro la Finlandia
L’ultima partita del 2025 per l’Italia del calcio a 5, che si lancerà nelle prossime settimane verso gli Europei 2026, si chiude con un pareggio. A Genzano di Roma infatti gli azzurri hanno messo a referto un 1-1 in amichevole contro la Finlandia. Partita tosta, nervosa, che fatica a decollare. Merlim e compagni, schierato fra i titolari, insieme a Bellobuono fra i pali, capitan Musumeci, Liberti e De Oliveira, non riescono a trovare la via della rete, con la fisicità finlandese che porta noie ai meccanismi azzurri. La contesa non si sblocca: si va al riposo sullo 0-0. La ripresa inizia con buon piglio, salvo poi ricadere nel precedente canovaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole con la Finlandia: le scelte di Samperi
Leggi anche: Calcio a 5: Italia, contro la Finlandia per chiudere bene il 2025 e lanciarsi verso gli Europei
Calcio a 5: l’Italia impatta 1-1 in amichevole contro la Finlandia - L'ultima partita del 2025 per l'Italia del calcio a 5, che si lancerà nelle prossime settimane verso gli Europei 2026, si chiude con un pareggio. oasport.it
Prima volta in assoluto in Italia, la World Champions League di calcio balilla per club a febbraio nella città dello Stretto - facebook.com facebook
Non credo sia utile scendere a certi livelli. Totti è stato e resterà una leggenda del calcio italiano. Paragonare due fuoriclasse come Del Piero e Totti solo attraverso le statistiche è fuorviante e riduttivo. Detto questo, se vogliamo essere onesti, Totti ha segnato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.