Questa mattina si è giocata una partita intensa tra Juventus e Lazio. Koopmeiners aveva segnato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco attivo del francese. La rete non è stata convalidata e il vantaggio della Juve è durato solo un attimo. Nel frattempo, si discute ancora sull’intervento su Cabal che ha scatenato qualche polemica.

Gol Koopmeiners annullato, il vantaggio della Juve dura un istante: decisivo il fuorigioco attivo del francese. Proteste vibranti per un contatto su Cabal. La sfida tattica ed equilibrata dell’Allianz Stadium si accende improvvisamente al minuto 26, regalando il primo vero episodio da moviola che farà discutere a lungo nel post-partita. L’urlo di gioia dei tifosi bianconeri, pronti a festeggiare il vantaggio nel big match contro la Lazio, è rimasto strozzato in gola a causa di una decisione arbitrale che ha cancellato la prodezza di Teun Koopmeiners. L’olandese, pur schierato nell’inedita posizione di difensore centrale, non ha perso il vizio dell’inserimento offensivo e, su uno scarico intelligente di Kenan Yildiz, ha lasciato partire un destro chirurgico che ha battuto Provedel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Koopmeiners annullato: l’olandese segna ma la rete non viene convalidata. E quell’intervento su Cabal… Cosa è successo in Juve Lazio

Approfondimenti su Juventus Lazio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Parma-Juventus LIVE; Monaco-Juve senza gol ed emozioni, ma entrambe vanno ai playoff di Champions.

McKennie commuove, Koopmeiners tranquillizza: È la storia della JuveMcKennie: L'importante è vincere McKennie analizza così la prestazione della Juve: Gol non o gol l’importante è vincere, anche se giochi male l’importante è vincere. La Juve è un grande club e deve ... tuttosport.com

L’involuzione di Koopmeiners in questi due anni è qualcosa di imbarazzante 86 presenze 25 gol e 11 assist con l’Atalanta 70 presenze 1 gol e 3 assist in maglia Juventus Oltre i numeri, la consapevolezza di totale inadeguatezza in campo, risultando un gioca facebook