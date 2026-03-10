Cagnetta malata picchiata e uccisa | i padroni indagati

Una cagnetta anziana, malata di tumore e bisognosa di cure, è stata picchiata fino a morire e poi abbandonata nel bosco vicino a Verona. I suoi padroni sono stati messi sotto indagine. La piccola, che aveva bisogno di assistenza, non ha ricevuto aiuto prima di essere trovata senza vita. La vicenda ha suscitato forte attenzione nella comunità locale.

Una cagnetta anziana, affetta da un tumore e in bisogno di cure, è stata picchiata a morte e abbandonata nel bosco vicino a Verona. Il corpo è stato rinvenuto da un cacciatore che ha allertato le autorità, portando all’indagine contro una coppia veronese. La vicenda si svolge nei pressi di un vajo a nord della città scaligera, dove la Polizia Provinciale ha trovato il cane chiuso in un sacchetto nero. Le indagini hanno rivelato che l’animale era stato ceduto anni fa dai proprietari originari alla coppia ora sotto inchiesta. Gli accertamenti forensi confermano ferite multiple sulla testa dell’animale, segno di una violenza brutale. La coppia è stata deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di uccisione di animale senza necessità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

