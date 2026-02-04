Jlenia Musella 22 anni picchiata e poi uccisa con una coltellata | arrestato il fratello

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta dopo essere stata picchiata e colpita con un coltello. Il fratello, un 28enne, è stato subito fermato dalle forze dell’ordine: le indagini hanno confermato il suo coinvolgimento. Le tensioni tra i due erano diventate frequenti, e questa volta la lite si è conclusa in modo drammatico.

Via Al Chiaro di Luna a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Lì i nomi delle strade richiamano arte e bellezza e fanno da contrappunto a zone degradate, palazzi popolari e criminalità. È lì, proprio sotto casa, che nel pomeriggio di ieri una lite sfocia in tragedia. Un crescendo di urla, poi i pugni, gli schiaffi al volto. Infine, un coltello. Un solo fendente, alla schiena, sufficiente a uccidere. Jlenia Musella, 22 anni, muore poco dopo l'arrivo all'ospedale Villa Betania, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Viene trasportata all'ospedale Evangelico a bordo di un'auto privata, poi l'intervento delle forze dell'ordine.

