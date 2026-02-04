Jlenia 22 anni picchiata e poi uccisa a Napoli con una coltellata | arrestato il fratello

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia, la 22enne uccisa a Napoli. La ragazza è stata picchiata e colpita con un coltello, poi è morta. Le indagini avevano già segnalato le frequenti liti tra i due. Ora il sospettato, un 28enne, si trova in manette.

Via Al Chiaro di Luna a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Lì i nomi delle strade richiamano arte e bellezza e fanno da contrappunto a zone degradate, palazzi popolari e criminalità. È lì, proprio sotto casa, che nel pomeriggio di ieri una lite sfocia in tragedia. Un crescendo di urla, poi i pugni, gli schiaffi al volto. Infine, un coltello. Un solo fendente, alla schiena, sufficiente a uccidere. Jlenia Musella, 22 anni, muore poco dopo l’arrivo all’ospedale Villa Betania, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Viene trasportata all’ospedale Evangelico a bordo di un’auto privata, poi l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Jlenia, 22 anni, picchiata e poi uccisa a Napoli con una coltellata: arrestato il fratello Approfondimenti su Ponticelli Liti Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all'ospedale. Arrestato il fratello di 28 anni La polizia ha arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe Musella, dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena una ragazza di 22 anni. Ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Ipotesi lite in famiglia Questa mattina a Napoli è stato trovato il corpo di Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni, ferita con un coltello alla schiena. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ponticelli Liti Argomenti discussi: Jlenia Musella, 22 anni, picchiata e poi uccisa a Napoli con una coltellata: la polizia arresta il fratello; Jlenia picchiata, accoltellata alla schiena e scaricata in ospedale: arrestato il fratello Giuseppe; Ragazza di 22 anni uccisa a Napoli con una coltellata alla schiena; Ilenia Musella, picchiata e poi accoltellata alla schiena - ricercato il fratello Giuseppe. : , Tragico omicidio a Napoli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata accoltellata alla schiena nel pomeriggio. La giovane, residente nel rione Conocal di Ponticelli, è morta - facebook.com facebook Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.