Jlenia 22 anni picchiata e poi uccisa a Napoli con una coltellata | arrestato il fratello

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia, la 22enne uccisa a Napoli. La ragazza è stata picchiata e colpita con un coltello, poi è morta. Le indagini avevano già segnalato le frequenti liti tra i due. Ora il sospettato, un 28enne, si trova in manette.

Via Al Chiaro di Luna a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Lì i nomi delle strade richiamano arte e bellezza e fanno da contrappunto a zone degradate, palazzi popolari e criminalità. È lì, proprio sotto casa, che nel pomeriggio di ieri una lite sfocia in tragedia. Un crescendo di urla, poi i pugni, gli schiaffi al volto. Infine, un coltello. Un solo fendente, alla schiena, sufficiente a uccidere. Jlenia Musella, 22 anni, muore poco dopo l’arrivo all’ospedale Villa Betania, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Viene trasportata all’ospedale Evangelico a bordo di un’auto privata, poi l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

