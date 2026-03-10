Nella partita tra Bim Bum Basket Rende e Virtus Molfetta, i giocatori si sono affrontati con intensità, ma l’arbitraggio ha influenzato l’andamento del match, secondo alcune opinioni. La squadra di casa ha concluso con 84 punti, mentre gli ospiti hanno totalizzato 105. La differenza di punti ha determinato una vittoria netta per la Virtus Molfetta.

La Bim Bum Basket Rende ha subito una sconfitta netta contro la Virtus Molfetta, terminata sul punteggio di 105-84. La partita, iniziata in perfetta parità al primo quarto (22-22), è stata decisa da un’azione controversa a inizio ripresa che ha sbilanciato l’incontro. Il risultato finale pesa per il divario tra le aspettative iniziali e lo sbaglio arbitrale che ha favorito i padroni di casa pugliesi. Cagnacci ha segnato 24 punti ma non è bastato per evitare la disfatta. L’espulsione dell’allenatore Carbone segna il punto di non ritorno della gara. L’equilibrio iniziale e la svolta decisiva. Lo scontro si è aperto con una parità assoluta nei primi venti minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagnacci a 24 punti: l’arbitraggio spezza la partita

Bim Bum Basket Rende ko a Molfetta: non bastano i 24 punti di CagnacciL'inizio di gara aveva lasciato presagire un finale ben diverso. Il primo quarto si era chiuso in perfetto equilibrio (22-22), con un Rende coraggioso guidato da un ispirato Cagnacci.

