Manna | Col Verona penalizzati dall’arbitraggio con l’Inter partita tosta

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato il momento della squadra, sottolineando come la partita contro il Verona sia stata influenzata da decisioni arbitrali sfavorevoli. Ha inoltre evidenziato la difficoltà della sfida con l’Inter, definendola una partita impegnativa. Le sue parole offrono uno sguardo sulla situazione attuale della squadra e sulle sfide da affrontare nel campionato.

