Manna | Col Verona penalizzati dall’arbitraggio con l’Inter partita tosta
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato il momento della squadra, sottolineando come la partita contro il Verona sia stata influenzata da decisioni arbitrali sfavorevoli. Ha inoltre evidenziato la difficoltà della sfida con l’Inter, definendola una partita impegnativa. Le sue parole offrono uno sguardo sulla situazione attuale della squadra e sulle sfide da affrontare nel campionato.
Le parole del Ds azzurro sul momento in casa Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune a dichiarazioni a Radio CRC sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Milinkovic-Savic: “Col Verona un pò di stanchezza, con l’Inter sarà una grande partita”
Leggi anche: Il post-partita. I tesserati restano a bocche cucite. Proprietà infastidita dall’arbitraggio
Manca poco per Anguissa: l'annuncio arriva da Lele Oriali prima di Napoli-Verona L'azzurro non si è, però, sbilanciato su Raspadori: "Dovreste chiederlo a Manna. Ci auguriamo comunque di vedere calciatori bravi qui" #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com
Manca poco per Anguissa: l'annuncio arriva da Lele Oriali prima di Napoli-Verona L'azzurro non si è, però, sbilanciato su Raspadori: "Dovreste chiederlo a Manna. Ci auguriamo comunque di vedere calciatori bravi qui" #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.