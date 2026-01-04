Solo sette punti in otto partite | L’arbitraggio è stato particolare

L'Ascoli ha raccolto sette punti in otto partite, evidenziando una fase difficile. Le recenti sconfitte, tra cui le quattro reti subite contro la Pianese, sono state influenzate da un arbitraggio discutibile e da errori difensivi. La squadra di Tomei si prepara alla sfida contro la Ternana, con assenze importanti per squalifica. La situazione richiede attenzione e determinazione per invertire il trend negativo.

Sette punti in otto partite e l' Ascoli è ufficialmente in crisi. Le quattro reti subite contro la Pianese confermano il momento no della squadra di Tomei sicuramente penalizzata da un arbitraggio inadeguato, da due mezzi 'rigorini' concessi e da una serie di disattenzioni difensive da 'brividi' che preoccupano non poco in vista della sfida di venerdì sera contro la Ternana quando mancheranno per squalifica l'espulso Curado e il diffidato e ammonito Guiebre. E l'allenatore Tomei nel mirino prima della sosta natalizia dopo il pareggio casalingo contro il Campobasso, ora inizia a salire sul banco degli imputati.

