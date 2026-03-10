Cade nell’acqua bollente | gravissimo 55enne

Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito ieri mattina durante un incidente sul lavoro nella zona industriale di San. Secondo quanto riferito, l’uomo è caduto in un contenitore di acqua bollente e ha riportato ferite serie. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma la sua condizione è apparsa subito molto grave. La dinamica esatta dell’incidente è ancora sotto verifica.

Grave infortunio sul lavoro, poco prima delle sette di ieri mattina, nella zona industriale a San Tomaso di Bagnolo, dove un operaio di origine straniera di 55 anni, residente a Novellara, è finito accidentalmente in un vascone pieno di acqua bollente, all'interno della ditta Dgp di via Rabitti, specializzata in lavorazione lamiere. Sono stati i colleghi ad aiutarlo a uscire dal vascone, in condizioni comprensibilmente critiche dovute al contatto con l'acqua molto calda. Tra i soccorritori anche due fratelli dell'infortunato, al lavoro nella stessa azienda. L'uomo sarebbe salito su una scaletta a servizio del vascone d'acqua, per eseguire delle opere di manutenzione.