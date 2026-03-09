Infortunio a Bagnolo ustionato nell' acqua bollente

Bagnolo (Reggio Emilia), 9 marzo 2026 - Grave infortunio sul lavoro, poco prima delle sette di stamattina, nella zona industriale a San Tomaso di Bagnolo, dove un operaio di 55 anni, residente a Novellara, è finito accidentalmente in un vascone pieno di acqua bollente, all'interno della ditta Dgp di via Rabitti, specializzata in lavorazione lamiere. Sono stati i colleghi ad aiutarlo a uscire dal vascone, in condizioni comprensibilmente critiche dovute al contatto con l'acqua molto calda. Ha riportato ustioni diffuse. Sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce rossa locale con l'automedica della Bassa. Mobilitato anche l'elisoccorso, ma bloccato in volo a causa della fitta nebbia.