Cade in una vasca d' acqua bollente 55enne ustionato

Un operaio di 55 anni è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dopo essere caduto in una vasca di acqua bollente a oltre 90 gradi all’interno di un’azienda della Bassa Reggiana. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha causato gravi ustioni sul suo corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

