Assolto 58enne ad Avellino | cade l’accusa di spaccio di cocaina

Questa mattina ad Avellino un uomo di 58 anni, con precedenti, è stato assolto dal giudice dall’accusa di spaccio di cocaina. Dopo un processo lungo, il tribunale ha deciso di chiudere il caso, lasciando il 58enne libero da ogni accusa.

Si è concluso con un’assoluzione il procedimento a carico di un uomo di 58 anni, residente ad Avellino e con precedenti penali, imputato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Avellino, dott.ssa Matarazzo, al termine del dibattimento. L’imputato era stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dai militari operanti. Nel corso dei controlli erano stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti cocaina e una somma in contanti pari a 350 euro. Sia la sostanza sia il denaro erano stati sottoposti a sequestro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Spaccio

