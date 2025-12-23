Violazione della sorveglianza speciale assolto un 75enne

Il Tribunale di Sciacca ha assolto Giovanni Derelitto, 75 anni, di Burgio, dall’accusa di violazione della sorveglianza speciale. La decisione è stata presa in sede monocratica, evidenziando la mancanza di elementi sufficienti per confermare l’accusa. La vicenda riguarda un'ipotesi di infrazione legata alle norme di sorveglianza, ma il giudice ha ritenuto che non ci fossero prove a sostegno dell’accusa.

Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, ha assolto Giovanni Derelitto, 75 anni, di Burgio, dall'accusa di violazione della sorveglianza speciale.Secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2021, dopo aver scontato la pena per associazione mafiosa nel processo Scacco Matto, Derelitto –.

