Olimpiadi Lindsey Vonn cade con il crociato rotto e viene soccorsa in elicottero

La campionessa americana Lindsey Vonn è caduta durante una discesa alle Tofane, in Italia. L’incidente è stato grave: si è rotta il legamento crociato e ha dovuto essere soccorsa in elicottero. Le immagini della scena sono state molto dure da vedere e ora si attende il responso dei medici.

Il mondo dello sport è rimasto col fiato sospeso davanti alle immagini drammatiche che arrivano direttamente dalla pista Olympia delle Tofane, dove la leggenda dello sci Lindsey Vonn è stata protagonista di un terribile incidente. Durante la prova di discesa libera valida per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la campionessa americana ha perso il controllo della traiettoria nelle fasi iniziali della gara, finendo rovinosamente a terra dopo appena dodici secondi dal via. L'impatto è apparso immediatamente severo, non solo per la dinamica della caduta, ma anche per le condizioni fisiche pregresse con cui l'atleta si era presentata al cancelletto di partenza.

