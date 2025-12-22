Bancomat fatto saltare in aria è caccia ai ladri mentre si calcola quanto è stato rubato

Nella notte di domenica 21 dicembre, un’esplosione ha danneggiato un bancomat in via Della Vittoria a Brugherio, generando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto e cercando di identificare i responsabili. Sono in corso le verifiche per quantificare il contenuto del furto e ricostruire l’accaduto, mentre proseguono le indagini delle autorità.

Il boato alle 4 del mattino di domenica 21 dicembre aveva svegliato i residenti di via Della Vittoria a Brugherio. Alcuni malviventi avevano fatto saltare il bancomat dell'ufficio postale di San Damiano, una esplosione talmente forte che aveva sradicato l'intera parete che conteneva il bancomat. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Bancomat fatto saltare in aria, è caccia ai ladri mentre si calcola quanto è stato rubato Leggi anche: Bancomat fatto saltare in aria, cosa hanno portato via i ladri Leggi anche: Poste Antignano, da oggi attivo anche il bancomat: era stato fatto saltare in aria nel 2023 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: banda di ladri fa saltare il bancomat; Brugherio, bancomat salta in aria in via della Vittoria ma qualcosa va storto; Vicopisano, un altro bancomat fatto saltare: il colpo a pochi metri dalla caserma; A Druento l'ennesimo bancomat fatto esplodere nella notte dai ladri: danni e bottino da quantificare. Brugherio, bancomat salta in aria in via della Vittoria ma qualcosa va storto - I ladri hanno colpito all'ufficio postale di San Damiano, facendo volare una vetrata sul marciapiede ma lasciando una parte del bottino all'interno dello sportello ... msn.com

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: banda di ladri fa saltare il bancomat - Ennesimo assalto a un bancomat in provincia di Torino ed ennesimo risveglio di soprassalto per i residenti nelle vicinanze. torinotoday.it

Pecorone di Lauria, nuovo colpo a un bancomat - Attorno alle 4 e 30 i malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico. rainews.it

Stanotte è toccato agli abitanti di Cassano saltare dal letto per l'ennesimo assalto al bancomat. Erano le 04.40 quando una doppia esplosione ha fatto saltare in aria l'Atm della popolare Pugliese. L'ufficio è completamente devastato. - facebook.com facebook

[ Aggiornamento ] - Bancomat fatto saltare nella notte a Scanzano Jonico, portati via 55 mila euro. La Uil chiede subito un confronto sulla sicurezza di banche e poste. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.