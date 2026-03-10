Tentato furto di rame nella notte a Erzelli | un arresto

Durante la notte a Erzelli, tre persone sono state sorprese mentre tentavano di rubare fili di rame all’interno di un’area di proprietà di Terna Rete, la società che gestisce l’elettrificazione delle banchine del porto di Genova. Uno degli arrestati aveva precedenti per furto, falso e violenza sessuale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di uno dei soggetti coinvolti.

Tentato furto di fili di rame la scorsa notte a Erzelli. Tre persone, di cui una già nota alle forze dell'ordine per furto, falso e violenza sessuale, si sono introdotte in un'area di proprietà di Terna Rete, la società incaricata dell'elettrificazione delle banchine del porto di Genova. I tre, intorno all'una, sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare fili di rame da una bobina. Sul posto le volanti della polizia che hanno fermato uno dei tre, mentre gli altri due hanno tentato la fuga verso i boschi nelle vicinanze. Vicino al luogo del tentato furto è stato trovato un furgone intestato a una persona residente a La Spezia.