Nel match tra Tigullio Santa Margherita e Colombiera, la squadra ospite ha subito una sconfitta per 3-0 con set di 25-23, 26-24 e 25-23. La formazione del Tigullio si è mostrata più determinata, mentre il Colombiera ha faticato a mantenere la concentrazione nei momenti chiave. La partita si è svolta con rotazioni tra i giocatori di entrambe le squadre, inclusi i liberi Asciutto e Cella.

Tigullio 3 Colombiera 0 (25-23; 26-24; 25-23) TIGULLIO SANTA MARGHERITA: Catenaccio, Picardo, Merlino, Maschio, Bottino, Vettorello, Sogliani, Carbone, Armando, Tomà, Traverso, liberi Asciutto e Cella. All. Valente. COLOMBIERA: Brizzi, Carrozzo, Ciappei, Lottici, Martinelli, Micheloni, Marku, Pescetto, Sozzi, liberi Fiorino e Bruno. All. Carli Arbitri: Mancuso e Sabato SANTA MARGHERITA – Trasferta amara per il Volley Colombiera che cede, dopo una bella battaglia, sotto i colpi di un grintoso Tigullio Sport Team. "La partita sarebbe potuta finire sicuramente in modo diverso – spiega coach Andrea Carli – considerato che in tutti i set eravamo in vantaggio, salvo poi venire recuperati e superati definitivamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C femminile. Trasferta amara del Colombiera: "Poco determinate»

