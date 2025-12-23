La Recanatese affronta una trasferta difficile a Fossombrone, dove mette in campo una prestazione sotto le aspettative in un match importante. La squadra mostra alcune fragilità e non riesce a esprimere il carattere richiesto in una sfida decisiva per la classifica. Una sconfitta che lascia aperti diversi interrogativi sul percorso e le prossime strategie da adottare.

Natale amarissimo sul piano sportivo per la Recanatese che a Fossombrone ha offerto una prestazione mediocre, sottotono e non all’altezza della "garra" che invece imponeva quello che era, a tutti gli effetti, uno scontro diretto. Il giudizio anche degli spettatori neutrali è unanime: la vittoria dei padroni di casa è stata assolutamente legittima ed è una convinzione avallata anche dall’esame degli highlights con la squadra giallorossa che non ha fatturato praticamente nulla in termini di nitide occasioni da rete. Eppure, lo abbiamo rimarcato più volte, le premesse erano ottime, una volta tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trasferta amara. Dalla Recanatese un passo indietro

