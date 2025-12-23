basket trasferta amara per il dream pisa in dr2 sul campo del team 90 grosseto

Pisa, 23 dicembre 2025 – Trasferta amara per il DREAM Basket Pisa, che a Grosseto conclude il 2025 con una sconfitta, sul campo della locale Pallacanestro Team 90. Nell’undicesima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, i ragazzi di Paganucci e De Luca hanno ceduto nella ripresa, dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio.. LA CRONACA – Buono l'approccio alla partita per i gialloblù, che entrano in campo con il ritmo e l’atteggiamento giusti, costringendo il coach di casa a chiamare time-out dopo pochi minuti di gioco. Nella fase centrale del primo quarto, però, l’attacco pisano perde fluidità, permettendo a Grosseto di rientrare: la gara resta in equilibrio fino all’intervallo lungo, con i padroni di casa avanti di misura sul 21-19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

