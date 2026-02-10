Uber intesa rinnovata con itTaxi in 50 città anche Napoli Chiamate tramite l’app | +40% in un anno

Uber e itTaxi continueranno a collaborare per altri cinque anni. La partnership, avviata nel 2022, coinvolge il più grande network di tassisti in Italia e si estende a 50 città, tra cui Napoli. Le chiamate tramite l’app sono cresciute del 40% in un anno, e l’intesa viene rinnovata per rafforzare il servizio di trasporto pubblico locale.

Uber e itTaxi, il più grande network di tassisti in Italia hanno annunciato il rinnovo della loro partnership strategica per ulteriori cinque anni, consolidando la collaborazione avviata nel 2022. Lo si legge in una nota nella quale si sottolinea che “i dati del primo triennio ne confermano la solidità”. Dal lancio della partnership gli utenti hanno effettuato oltre 20 milioni di richieste di taxi tramite l’app Uber e, solo nell’ultimo anno, i viaggi in taxi prenotati in Italia attraverso l’app sono cresciuti di circa il 40%. “La collaborazione – si legge – ha contribuito alla crescita complessiva del settore, come dimostra l’aumento degli autisti aderenti al network di itTaxi, un segnale concreto di un rafforzamento della visibilità del servizio taxi e della capacità di intercettare nuova domanda, proveniente tanto dagli utenti italiani quanto da quelli internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

