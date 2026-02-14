Auto elettriche il colosso cinese Byd punta sul casertano

BYD, il gigante cinese delle auto elettriche, ha deciso di rafforzare la sua presenza nel casertano dopo aver scelto la sede di Contauto Due per un incontro importante. La scelta deriva dalla volontà di espandere la tecnologia verde nel Sud Italia e di coinvolgere direttamente il territorio nel progetto. Un passo concreto che testimonia come l’area di Caserta si stia affermando come punto di riferimento per la mobilità sostenibile.

Caserta si conferma hub strategico per la mobilità elettrica. Il top management di BYD Italia ha scelto la sede di Contauto Due per un incontro chiave, consolidando una partnership che punta a portare l’innovazione tech del colosso cinese nel cuore della Campania. Un incontro che vale molto più di una semplice visita istituzionale. Il “wonder team” di BYD Italia ha fatto tappa a Caserta per incontrare Maurizio Conte e il team di Contauto Due, l’unico concessionario ufficiale del marchio per l’intera provincia. Un segnale forte, che arriva al termine di un 2025 da record per il brand asiatico e che certifica la centralità del territorio casertano nella strategia di espansione del gigante dell’elettrico.🔗 Leggi su Casertanews.it Byd avvia la produzione di auto elettriche in Ungheria La Byd ha aperto ufficialmente le linee di produzione di auto elettriche in Ungheria, nella fabbrica di Szeged. Auto elettriche, BYD aumenta la garanzia delle sue batterie a 8 anni o 250.000 km BYD ha annunciato un incremento della garanzia sulle sue batterie Blade, ora valida per otto anni o 250. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Pregi e difetti della BYD Dolphin Surf Argomenti discussi: Sportelli aperti. Il colosso cinese Geely vuole una fabbrica Ford in Spagna (e aggirare i dazi Ue); Changan e CATL producono la prima auto elettrica al mondo con batteria al sodio; Gioia Tauro guarda alla Cina: l’accordo con il colosso delle auto elettriche Byd apre nuove rotte strategiche per il Sud · LaC News24; No, Xiaomi non porterà le sue auto elettriche negli Stati Uniti. Auto elettriche, il colosso cinese Byd punta sul casertanoIl manager italiano dell'azienda asiatica in visita alla Contauto Due, unico concessionario ufficiale per la provincia ... casertanews.it Sportelli aperti. Il colosso cinese Geely vuole una fabbrica Ford in Spagna (e aggirare i dazi Ue)Sono in corso trattative tra la casa di Hangzhou e quella di Detroit per rilanciare la produzione nel sito di Valencia. Si lavora alla condivisione di ... huffingtonpost.it ZTL a Roma chiusa anche per le auto elettriche. Cade la maschera della finta sinistra ambientalista che sta solo danneggiando i romani. Dopo anni di indottrinamento green, incentivando l'acquisto di auto elettriche per circolare nella capitale, arriva ora la sta facebook Dazi UE, la Cina apre alle trattative individuali per i produttori di auto elettriche x.com