Bus Tper contro la colonna | strada chiusa

Il 15 gennaio, poco dopo le 12, via Petroni è stata temporaneamente chiusa tra piazza Verdi e via Acri. Un incidente ha coinvolto un veicolo Tper, che ha perso il controllo e si è schiantato contro una colonna del portico tra piazza Verdi e via Petroni. La strada rimane chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i lavori di ripristino.

Chiusa via Petroni nel tratto da piazza Verdi a via Acri. Poco dopo le 12 di oggi, 15 gennaio, l’autista di una navetta Tper - linea C - è andato a sbattere contro la colonna del portico tra piazza Verdi e l’incrocio con via Petroni, dopo aver perso il controllo del mezzo. A causa del danneggiamento della colonna, i vigili del Fuoco jhanno dichiarato non fruibili il civico 38 di via Petroni e il civico 4 di piazza Verdi, con l'allontanamento di circa 30 persone che non hanno avuto necessità dell’intervento dei servizi sociali. Via Petroni è stata chiusa da piazza Verdi fino a via Acri. La circolazione provvisoria è prevista da via Zamboni attraverso Piazza Verdi, via dei Bibiena e via Acri, con inversione del senso di marcia dell'ultimo tratto di quest'ultima fino a via Petroni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Bus Tper rimane incastrato in via Ferrarese: strada chiusa e traffico in tilt Leggi anche: Voragine a Fuorigrotta: strada chiusa, deviati i bus di linea Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bus contro una colonna in piazza Verdi a Bologna, nessun ferito - Incidente poco dopo le ore 12 di oggi in zona universitaria a Bologna, dove un autobus di Tper, in servizio sulla linea C, si è scontrato contro una colonna del portico di p ... msn.com

Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi e danneggia il portico: evacuazioni e verifiche sulla stabilità - L'autista della navetta C di Tper è andato a sbattere violentemente con la colonna del portico di piazza Verdi: avrebbe raccontato di aver avuto un malore. corrieredibologna.corriere.it

Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi: la scena dell'incidente - (LaPresse) Questa mattina, giovedì, a Bologna, un autobus della compagnia dei trasporti pubblici locali Tper si è scontrato contro una colonna ... stream24.ilsole24ore.com

OGGI AUTOBUS FINISCE CONTRO COLONNA IN PIAZZA VERDI: NESSUN FERITO BOLOGNA. Poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 15 gennaio, un autobus Tper della linea C si è scontrato contro una colonna del portico di piazza Verdi, all’incrocio con via facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.