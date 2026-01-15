Bus Tper contro la colonna | strada chiusa evacuati due civici

Oggi, 15 gennaio, via Petroni è stata temporaneamente chiusa tra piazza Verdi e via Acri a causa di un incidente. Un autobus Tper della linea C ha urtato una colonna del portico, provocando l’evacuazione di due civici. La strada rimane chiusa per permettere le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Nessun ferito grave è stato segnalato, e le autorità sono sul posto per gestire la situazione.

Chiusa via Petroni nel tratto da piazza Verdi a via Acri. Poco dopo le 12 di oggi, 15 gennaio, l’autista di una navetta Tper - linea C - è andato a sbattere contro la colonna del portico tra piazza Verdi e l’incrocio con via Petroni, dopo aver perso il controllo del mezzo. A causa del danneggiamento della colonna, i vigili del Fuoco hanno dichiarato non fruibili il civico 38 di via Petroni e il civico 4 di piazza Verdi, con l'allontanamento di circa 30 persone che non hanno avuto necessità dell’intervento dei servizi sociali. Via Petroni è stata chiusa da piazza Verdi fino a via Acri. La circolazione provvisoria è prevista da via Zamboni attraverso Piazza Verdi, via dei Bibiena e via Acri, con inversione del senso di marcia dell'ultimo tratto di quest'ultima fino a via Petroni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Bus Tper contro la colonna: strada chiusa Leggi anche: Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bus contro una colonna in piazza Verdi a Bologna, nessun ferito - Incidente poco dopo le ore 12 di oggi in zona universitaria a Bologna, dove un autobus di Tper, in servizio sulla linea C, si è scontrato contro una colonna del portico di piazza Verdi, all'incrocio c ... msn.com

Bus urta colonna, evacuati due palazzi in centro a Bologna - Via Petroni è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra piazza Verdi (cuore della zona universitaria di Bologna) e via Acri a seguito del danneggiamento di una colonna del portico, provocato da ... ansa.it

Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi e danneggia il portico: evacuazioni e verifiche sulla stabilità - L'autista della navetta C di Tper è andato a sbattere violentemente con la colonna del portico di piazza Verdi: avrebbe raccontato di aver avuto un malore. corrieredibologna.corriere.it

OGGI AUTOBUS FINISCE CONTRO COLONNA IN PIAZZA VERDI: NESSUN FERITO BOLOGNA. Poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 15 gennaio, un autobus Tper della linea C si è scontrato contro una colonna del portico di piazza Verdi, all’incrocio con via - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.