Il torneo di Burraco diventa solidarietà | oltre mille euro per La Rete Magica

Lo scorso fine settimana, il Circolo Democratico di Forlì ha ospitato un torneo di Burraco che ha visto la partecipazione di oltre cento persone. L'evento ha permesso di raccogliere più di mille euro, destinati a sostenere le attività di La Rete Magica. Un momento di incontro e solidarietà, che ha dimostrato come la comunità possa unire le proprie energie per cause benefiche.

Più di cento partecipanti hanno preso parte domenica scorsa al Torneo di Burraco ospitato dal Circolo Democratico Forlivese di via Maroncelli, trasformando un pomeriggio di gioco e convivialità in un importante gesto di solidarietà. L'iniziativa ha infatti permesso di raccogliere oltre mille euro a favore dell'associazione La Rete Magica – Amici per l'Alzheimer e il Parkinson, realtà impegnata nel sostegno alle persone affette da declino cognitivo e alle loro famiglie. "I fondi raccolti e devoluti dal Circolo alla nostra associazione rappresentano un aiuto concreto per le tante attività che mettiamo in campo - sottolinea Giorgio Fattori, volontario e referente per la raccolta fondi de La Rete Magica.

