Buon compleanno Tg2 mezzo secolo di notizie Così l’Italia scoprì i punti di vista

Domenica il Tg2 festeggia 50 anni dalla sua nascita. La celebrazione si svolge al Maxxi di Roma, dove verrà proiettato un documentario dedicato alla storia del secondo telegiornale italiano. L’evento segna mezzo secolo di informazione quotidiana trasmessa al pubblico. In occasione del compleanno, sarà possibile ripercorrere le tappe principali di questo notiziario.

Roma, 11 marzo 2026 – Happy birthday, Tg2. Ricorre domenica il 50° compleanno del secondo telegiornale italiano, e al Maxxi di Roma verrà proiettato un documentario che ne ripercorre la storia. Per chi non ha vissuto quegli anni è difficile capire l’importanza che ha avuto l’apertura di un secondo notiziario. Per vent’anni l’informazione tv era stata monopolio del ‘Programma nazionale’ (così si chiamava allora Rai1) in eterna reggenza della Dc, una Dc che vedeva come propria missione informare ma anche educare – soprattutto senza dare scandalo – gli italiani. Chi non aveva la possibilità, o la voglia, di comprare un giornale, a quella fonte doveva abbeverarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

