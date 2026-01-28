Buon compleanno LEGO ma perché i mattoncini più amati dai bambini del mondo si chiamano così?

Oggi il marchio LEGO compie 91 anni, ma molti si chiedono perché i mattoncini più amati dai bambini si chiamano così. Il nome deriva dal danese “leg godt”, che significa “gioca bene”. La storia inizia nel 1932, quando Ole Kirk Kristiansen fondò l’azienda, puntando sulla qualità e il divertimento.

Il nome LEGO deriva dalle parole danesi leg godt, che significano “gioca bene”. Fondato nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen, il marchio riflette l’impegno per il gioco creativo e di qualità. Dopo difficoltà iniziali, l’azienda passò dalla produzione di giocattoli in legno a quella di mattoncini di plastica, introducendo il 28 gennaio 1958 l’iconico design interconnesso che ha reso i LEGO un simbolo universale di immaginazione e innovazione. L’avventura di LEGO inizia nel 1932, quando Ole Kirk Kristiansen fondò un’azienda di falegnameria nella cittadina danese di Billund. Il nome LEGO, coniato nel 1934, incarna fin dall’inizio l’ideale di creare giocattoli che stimolassero il gioco creativo e di qualità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

