Dan Peterson compie 90 anni | L’Italia e Milano sono casa mia da mezzo secolo

Dan Peterson, iconico nel mondo dello sport e della comunicazione, celebra il suo novantesimo compleanno. Da oltre 50 anni, Milano e l’Italia sono la sua casa, un luogo che ha contribuito a plasmare con la sua presenza e il suo lavoro. Attivo ancora oggi, Peterson continua a condividere la sua esperienza attraverso libri, trasmissioni e consulenze aziendali, mantenendo vivo il suo ruolo di figura di riferimento nel settore.

Milano - Dan Peterson fa 90. Un personaggio iconico del mondo dello sport, un vincente. E soprattutto un mago della comunicazione che ancora è decisamente attivo e non ha alcuna intenzione di fermarsi tanto che scrive libri, conduce una trasmissione ed è spesso chiamato dalle aziende per far conoscere i segreti del “team building”. Giovedì, per celebrarlo, sarà presentato anche un docufilm sulla sua vita "Per sempre numero 1" che poi verrà distribuito anche al cinema e sulle piattaforme streaming. Le "mille" vite di Dan Peterson hanno il punto di svolta nel 1973 quando, a 37 anni, sbarca a Bologna in cerca di un nuovo mondo cestistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

