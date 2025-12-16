Buon compleanno Besa!

Oggi, nel foyer del Teatro Koreja di Lecce, si celebra il trentesimo anniversario di Besa Muci, casa editrice che da tre decenni promuove cultura, letteratura e dialogo tra diverse realtà. Un traguardo importante che testimonia il ruolo di Besa Muci nel panorama editoriale e culturale.

Nel foyer del Teatro Koreja di Lecce si festeggia oggi, martedì 16 dicembre alle ore 18.30, un anniversario speciale: il 30° compleanno della casa editrice Besa Muci, realtà editoriale che da trent'anni contribuisce alla diffusione della cultura, della letteratura e del dialogo tra mondi e.

