Celebrare i 250 anni di Jane Austen significa riscoprire una delle autrici più amate di sempre, la cui influenza travalica le epoche. Oggi, i suoi capolavori conquistano nuovamente il pubblico, grazie a adattamenti moderni e iniziative digitali che portano la sua poesia e i suoi personaggi nel cuore della Generazione Z.
Jane Austen compie 250 anni ma parla la lingua della Gen Z: i suoi romanzi tornano a dominare classifiche, viaggi letterari e nuovi adattamenti, da Netflix ad Audible. Tra celebrazioni globali e tè in stile Regency, l’autrice risplende come icona pop e femminista, capace di insegnare ancora oggi l’arte dell’empatia. Vanityfair.it
Buon compleanno Jane Austen: 250 anni e non sentirli. Martedì 16 dicembre il Club di Jane Austen Sardegna festeggia con una diretta online - Martedì 16 dicembre il Club di Jane Austen Sardegna festeggia zia Jane in diretta online con Alessia Gazzola e Felicia Kingsley. sangavinomonreale.net
