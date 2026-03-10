Bundesliga | il Borussia ritrova la vittoria ma il Bayern resta a +11
Nel venticinquesimo turno della Bundesliga, il Borussia ha conquistato una vittoria dopo un periodo senza successi, mentre il Bayern Monaco mantiene il vantaggio di 11 punti in classifica. La partita si è disputata in Germania, dopo la ripresa degli incontri in settimana, con tutte le squadre in campo per continuare la stagione.
Monaco di Baviera (Germania) 9 marzo 2026 - Smaltito il recupero in settimana, si torna in campo tutti insieme in Germania per il venticinquesimo turno della Bundesliga. Ritrova la vittoria il Borussia Dortmund, ma i gialloneri restano a un abisso di distacco dalla capolista Bayern Monaco. I bavaresi pescano il loro quinto successo consecutivo e cominciano a mettere le mani sul Meisterschale di questa stagione. Alle loro spalle l'Hoffenheim ritrova il terzo posto in solitaria, mentre il Lipsia aggancia lo Stoccarda al quarto posto. L'esito delle partite del weekend. Manda un segnale fortissimo il Bayern Monaco per aprire il weekend di Bundesliga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
