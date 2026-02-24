Dortmund-Bayern Monaco | Il Muro Giallo spinge il Borussia ma la capolista resta favorita

Il Borussia Dortmund ha sfiorato il pareggio contro il Bayern Monaco, spinto dal supporto dei tifosi nel Muro Giallo, ma la capolista mantiene il vantaggio in classifica. La squadra di casa ha mostrato grinta e determinazione, cercando di mettere in difficoltà i bavaresi con un pressing intenso. Nonostante la pressione, il Bayern ha gestito bene il risultato, rafforzando la propria posizione in vetta. La partita ha lasciato aperta una possibilità di rivalsa per il Dortmund.

© Gazzetta.it - Dortmund-Bayern Monaco: Il Muro Giallo spinge il Borussia ma la capolista resta favorita

I gialloneri inseguono a meno 8 dai bavaresi e proveranno a sfruttare il fattore casa per riaprire la Bundesliga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Milan, numeri da record: solo Bayern Monaco e Borussia Dortmund come i rossoneri, il datoIl Milan stabilisce un nuovo record in campionato. Assalto al “Muro Giallo”: il pronostico di Borussia Dortmund-AtalantaIl Borussia Dortmund ha subito un attacco al suo “Muro Giallo” durante la partita contro l’Atalanta, causando preoccupazione tra i tifosi e i giocatori. Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-1: gol e highlights | Bundesliga Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bayern Monaco - Eintracht Francoforte in Diretta Streaming | DAZN IT; Bundesliga: il Bayern Monaco ospita l'Eintracht, poi tocca al Dortmund; Bayern inarrestabile: tris con il brivido all'Eintracht, Kompany vola a +8 sul Dortmund; Kompany: il Bayern non pensa alla sfida col Dortmund. Dortmund-Bayern Monaco: Il Muro Giallo spinge il Borussia ma la capolista resta favoritaI gialloneri inseguono a meno 8 dai bavaresi e proveranno a sfruttare il fattore casa per riaprire la Bundesliga ... gazzetta.it Champions, Atalanta?Borussia Dortmund: chi affronterà agli ottavi chi passa il turno?Scopri chi affronterà agli ottavi di finale chi vincerà tra Atalanta e Borussia Dortmund agli ottavi di Champions League ... tag24.it Bundesliga, giornata 23: si salva il Dortmund, il Bayern vola a +8 #Estero #11contro11 x.com Il campionato meno equilibrato d'Europa La Serie A Il +7 dell'Inter non ha eguali nei cinque grandi tornei: - Bayern a + 6 sul Dortmund - Arsenal a +5 sul City (con una gara in meno) - Real a + 2 sul Barcellona - Lens a + 1 sul PSG - facebook.com facebook