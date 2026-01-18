Al liceo Grigoletti un progetto per prevenire bullismo a cyberbullismo

Venerdì 16 gennaio 2026, il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo Grigoletti” di Pordenone ha avviato il progetto Net4Respect, un percorso educativo volto a sensibilizzare studenti e staff sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa, svolta negli auditorium della scuola, mira a promuovere un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso, affrontando temi di grande attualità e importanza sociale.

Due cicli di incontri alla Scuola Montanari hanno coinvolto gli studenti in un confronto su bullismo e cyberbullismo, con un’attenzione particolare alla prospettiva dello Stato. La partecipazione della giudice Cristina D’Aniello ha arricchito il percorso, offrendo spunti di riflessione e approfondimento su questi temi cruciali per la sicurezza e il rispetto nelle scuole.

